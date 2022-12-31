أبها والاتحاد لا يعرفان التعادل

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تترقب الجماهير مباراة أبها والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب أبها والاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاء مؤجل ضد الشباب.
وسبق أن لعب أبها والاتحاد 8 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث نجح العميد في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل 3 انتصارات لزعيم الجنوب.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 4 لقاءات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.
على الجانب الآخر، يُعد العميد الفريق الوحيد الذي تجنب الخسارة في دوري روشن السعودي حتى الآن، وتمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 14 هدفًا، واستقبل هدفين، ليكون الأقوى دفاعيًا قبل مباراة أبها والاتحاد اليوم.