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أبها والاتحاد لا يعرفان التعادل

2022-12-31 الساعة 12:35
أبها والاتحاد لا يعرفان التعادل
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة أبها والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

مباراة أبها والاتحاد

ومن المقرر أن يلعب أبها والاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد في اختبار قوي ضد التعاون

أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاء مؤجل ضد الشباب.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

أبرز أرقام الفريقين

وسبق أن لعب أبها والاتحاد 8 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث نجح العميد في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل 3 انتصارات لزعيم الجنوب.

أبها ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 4 لقاءات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

على الجانب الآخر، يُعد العميد الفريق الوحيد الذي تجنب الخسارة في دوري روشن السعودي حتى الآن، وتمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 14 هدفًا، واستقبل هدفين، ليكون الأقوى دفاعيًا قبل مباراة أبها والاتحاد اليوم.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

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