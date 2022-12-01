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أجواء باردة وضباب وسحب رعدية على 10 مناطق

2022-12-01 الساعة 8:23
أجواء باردة وضباب وسحب رعدية على 10 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على اجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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