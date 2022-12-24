أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

نشرت إمارة مكة المكرمة، عدة صور لأجواء محافظة جدة والتي شهدت أمطارًا متوسطة في الساعات الماضية.

أجواء خلابة

وأظهرت الصور التي التقطها هشام دادا، محافظة جدة بحُلة جميلة، وسط سماء مشمسة، وأجواء خلابة، وذلك بعد توقف الأمطار، وتكثيف أمانة جدة جهودها في أعمال رش تجمعات المياه بعد الحالة المطرية.

وأكدت أمانة جدة أنها كثفت جهودها الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة وتحرير الحركة المرورية.

وكانت أمانة جدة، أغلقت في وقت سابق، الواجهة البحرية جزئيًّا؛ بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك.

ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض.