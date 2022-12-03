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أرقام تاريخية لـ الكاميرون بعد الفوز على البرازيل

2022-12-03 الساعة 12:44
أرقام تاريخية لـ الكاميرون بعد الفوز على البرازيل
المواطن - متابعة

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انتهت مباراة الكاميرون ضد البرازيل بفوز تاريخي بهدف دون رد أحرزه المهاجم فينسينت أبوبكر لصالح منتخب الأسود غير المروضة على أبناء السامبا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة في كأس العالم قطر 2022.

ضياع التأهل

ورغم الفوز الكاميروني التاريخي إلا أنه فشل في التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السابعة، برصيد 4 نقاط، خلف البرازيل صاحب الصدارة بفارق الأهداف عن سويسرا الوصيف بعد تساويهم برصيد 6 نقاط.

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البرازيل ضد الكاميرون
البرازيل ضد الكاميرون – المصدر Reuters

أرقام مميزة

الكاميرون أول منتخب إفريقي يحقق الفوز على البرازيل في تاريخ المونديال.

– أصبح فينسينت أبوبكر أول لاعب يسجل ويحصل على بطاقة حمراء في مباراة في كأس العالم منذ مونديال 2006.

– فشل أي منتخب في تحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) في دور المجموعات بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1994.

– حققت المنتخبات الإفريقية 7 انتصارات في مونديال 2022، للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم.

– استقبل منتخب البرازيل هزيمته الأولى في دور المجموعات بكأس العالم منذ 1998 أمام النرويج.

– سجل فينسينت أبوبكر 10 أهداف في 10 مباريات مع الكاميرون عام 2022.

– أصبح دانى ألفيس أكبر لاعب في تاريخ البرازيل يلعب في كأس العالم بعمر (39 عامًا و6 أشهر و27 يومًا).

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