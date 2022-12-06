Icon

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
تقارير
جنازة الملكة إليزابيث تتصدر القائمة

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

2022-12-06 الساعة 1:31
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

شهد عام 2022 عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام العالمي بداية من الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الحرائق الواسعة مرورًا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022.

اشتعال الأسعار

تسببت أزمة أوكرانيا في 24 فبراير بارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة والأغذية. فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مارس مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوروبي.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة

Img

تصريحات جاريث بيل بعد توديع ويلز مونديال 2022

وانعكس ذلك ارتفاعًا في معدل التضخم طوال السنة مع 10.6 % في أكتوبر على مدار سنة في منطقة اليورو وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في 1997.

100 مليون لاجئ

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق للاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مايو أن أكثر من ستة ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد ثمانية ملايين. وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة المئة مليون شخص.

حرائق المناخ

سجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ. فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حرًا فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر غير مسبوق. على صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية المصدر مستويات قياسية.

صواريخ كوريا

ردًا على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في نوفمبر عددًا قياسيًا من الصواريخ في بحر اليابان من بينها 23 صاروخًا في غضون 24 ساعة في الثاني من نوفمبر.

تخطيط جنازة الملكة إليزابيث استغرق 20 عامًا (2)

أكبر جنازة

امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عامًا أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا. وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عامًا، خارجة عن المألوف وكذلك جنازتها في لندن. فقد أتت جموع قدر عددها بنحو 250 ألف شخص ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع أمام جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية.

وول ستريت جورنال حرب مرتقبة بين إيلون ماسك وآبل 

مليارات ماسك

نال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم قدرًا من الجدل في عام 2022، مع ثروة تقدرها مجلة فوربس بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022، وعرف في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة تويتر التي اشتراها في نهاية المطاف في أكتوبر بسعر 44 مليار دولار وتدابير قاسية إذ صرف نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي شهدت أيضًا سلسلة من الاستقالات.

تايلور سويفت

أثار صدور الألبوم العاشر للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، في أكتوبر أعطالًا في منصة البث التدفقي سبوتيفاي وحطم الرقم القياسي لأكثر ألبوم يتم الاستماع إليه في يوم واحد. ونالت المغنية الأمريكية أيضًا لقب أكثر مشاهير العالم تلويثا في السنة، بسبب رحلاتها الجوية الكثيرة في طائرة خاصة على ما ذكرت وكالة يارد للتسويق.

سكان العالم

تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف نوفمبر على ما أفادت الأمم المتحدة التي اعتبرت أنه نمو غير مسبوق في حين كان العدد 2.5 مليار نسمة في 1950.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار