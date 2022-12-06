أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

شهد عام 2022 عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام العالمي بداية من الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الحرائق الواسعة مرورًا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022.

اشتعال الأسعار

تسببت أزمة أوكرانيا في 24 فبراير بارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة والأغذية. فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مارس مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوروبي.

وانعكس ذلك ارتفاعًا في معدل التضخم طوال السنة مع 10.6 % في أكتوبر على مدار سنة في منطقة اليورو وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في 1997.

100 مليون لاجئ

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق للاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مايو أن أكثر من ستة ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد ثمانية ملايين. وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة المئة مليون شخص.

حرائق المناخ

سجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ. فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حرًا فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر غير مسبوق. على صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية المصدر مستويات قياسية.

صواريخ كوريا

ردًا على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في نوفمبر عددًا قياسيًا من الصواريخ في بحر اليابان من بينها 23 صاروخًا في غضون 24 ساعة في الثاني من نوفمبر.

أكبر جنازة

امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عامًا أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا. وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عامًا، خارجة عن المألوف وكذلك جنازتها في لندن. فقد أتت جموع قدر عددها بنحو 250 ألف شخص ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع أمام جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية.

مليارات ماسك

نال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم قدرًا من الجدل في عام 2022، مع ثروة تقدرها مجلة فوربس بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022، وعرف في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة تويتر التي اشتراها في نهاية المطاف في أكتوبر بسعر 44 مليار دولار وتدابير قاسية إذ صرف نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي شهدت أيضًا سلسلة من الاستقالات.

تايلور سويفت

أثار صدور الألبوم العاشر للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، في أكتوبر أعطالًا في منصة البث التدفقي سبوتيفاي وحطم الرقم القياسي لأكثر ألبوم يتم الاستماع إليه في يوم واحد. ونالت المغنية الأمريكية أيضًا لقب أكثر مشاهير العالم تلويثا في السنة، بسبب رحلاتها الجوية الكثيرة في طائرة خاصة على ما ذكرت وكالة يارد للتسويق.

سكان العالم

تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف نوفمبر على ما أفادت الأمم المتحدة التي اعتبرت أنه نمو غير مسبوق في حين كان العدد 2.5 مليار نسمة في 1950.