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يُقدم مستوى مميزًا مع الأرجنتين

أرقام يُطاردها ليونيل ميسي في كأس العالم 2022

2022-12-13 الساعة 2:30
أرقام يُطاردها ليونيل ميسي في كأس العالم 2022
المواطن - مروة نبيل

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يسعى النجم ليونيل ميسي لمواصلة تألقه مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، وتحطيم مزيد من الأرقام القياسية.

أرقام يسعى ليونيل ميسي لتحطيمها

ويطمح ليونيل ميسي لتحقيق أرقام قياسية جديدة في كأس العالم 2022، حيث إنه حقق 15 انتصارًا مع الأرجنتين في المونديال، فيما يُعد ميروسلاف كلوزه الأكثر تحقيقًا للفوز بـ17 مرة، ويأمل معادلته.

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ميسي في كأس العالم 2022
ميسي – المصدر fifa

وسجل ميسي هدفه العاشر مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم خلال مواجهة هولندا الماضية، ليُعادل رقم جابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للتانغو في المونديال، ويحتاج لهدف واحد للانفراد بالصدارة.

ويملك أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسة خلال الأدوار الإقصائية برصيد 6 تمريرات، فيما نجح ليونيل ميسي في تقديم 5 تمريرات حتى الآن، ليقترب من تجاوز هذا الرقم في كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي – المصدر @Argentina

ويُعد باولو مالديني صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد دقائق لعب في كأس العالم بـ2217 دقيقة، فيما يملك ميسي 2104 دقيقة، ويستطيع تخطي هذا الرقم خلال مواجهة الأرجنتين وكرواتيا، في حالة وصولها إلى الأشواط الإضافية.

كما سيُعادل ليونيل ميسي، إنجاز لوثار ماتيوس صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات في المونديال بـ25 لقاء خلال لقاء كرواتيا، وينفرد بالصدارة خلال كأس العالم 2022 سواء بخوضه النهائي أو مواجهة تحديد المركز الثالث.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

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