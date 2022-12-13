أرقام يُطاردها ليونيل ميسي في كأس العالم 2022

يسعى النجم ليونيل ميسي لمواصلة تألقه مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، وتحطيم مزيد من الأرقام القياسية.

أرقام يسعى ليونيل ميسي لتحطيمها

ويطمح ليونيل ميسي لتحقيق أرقام قياسية جديدة في كأس العالم 2022، حيث إنه حقق 15 انتصارًا مع الأرجنتين في المونديال، فيما يُعد ميروسلاف كلوزه الأكثر تحقيقًا للفوز بـ17 مرة، ويأمل معادلته.

وسجل ميسي هدفه العاشر مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم خلال مواجهة هولندا الماضية، ليُعادل رقم جابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للتانغو في المونديال، ويحتاج لهدف واحد للانفراد بالصدارة.

ويملك أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسة خلال الأدوار الإقصائية برصيد 6 تمريرات، فيما نجح ليونيل ميسي في تقديم 5 تمريرات حتى الآن، ليقترب من تجاوز هذا الرقم في كأس العالم 2022.

ويُعد باولو مالديني صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد دقائق لعب في كأس العالم بـ2217 دقيقة، فيما يملك ميسي 2104 دقيقة، ويستطيع تخطي هذا الرقم خلال مواجهة الأرجنتين وكرواتيا، في حالة وصولها إلى الأشواط الإضافية.

كما سيُعادل ليونيل ميسي، إنجاز لوثار ماتيوس صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات في المونديال بـ25 لقاء خلال لقاء كرواتيا، وينفرد بالصدارة خلال كأس العالم 2022 سواء بخوضه النهائي أو مواجهة تحديد المركز الثالث.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.