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في مواجهة المنتخب السنغالي بدور الـ16

أسباب غياب رحيم سترلينج عن صفوف إنجلترا اليوم

2022-12-04 الساعة 9:04
أسباب غياب رحيم سترلينج عن صفوف إنجلترا اليوم
المواطن - متابعة

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن خروج المهاجم رحيم سترلينج، نجم منتخب إنجلترا، من حسابات الجهاز الفني بقيادة جاريث ساوثجيت، من مباراة السنغال المقرر انطلاقها مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر.

رحيم سترلينج
سترلينج – المصدر @England

مباراة مصيرية

وتقام مباراة إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم “فيفا قطر 2022″، وهي مواجهة مصيرية لمنتخب الأسود الثلاثة، في مواجهة أسود التيرانجا، والفائز من تلك المواجهة سيواجه منتخب فرنسا في دور الثمانية من البطولة مساء يوم السبت المقبل على ملعب البيت.

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رسالة الاتحاد

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسالة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد جاء فيها: رحيم سترلينج لن يكون متاحًا لاختيارات منتخب إنجلترا الليلة، لظروف عائلية.

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