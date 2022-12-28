أسباب وراء تورط بعض الموظفين في قضايا الفساد

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء
علق المستشار القانوني د. عبدالعزيز الشبرمي، على أسباب زيادة جرائم الفساد، مشيرًا إلى أن الفزعة ومساعدة المعارف وراء زيادة تلك الجرائم.
فيديو | المستشار القانوني د. عبد العزيز الشبرمي: " الفزعة" ومساعدة المعارف من أسباب زيادة جرائم الفساد #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/rbwJd26zGBقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2022
وقال الشبرمي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن أول أسباب تورط الموظف العام في قضايا الفساد هو ضعف الوازع الديني، مضيفًا أن الشريعة الإسلامية تحرم الرشوة، فضلًا عن الجهل بخطورة جريمة الفساد، والرغبة في الثراء السريع.
وتابع: من أسباب انتشار جرائم الفساد أيضًا الجهل بالأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل مثل استغلال النفوذ والوسائط واستغلال العلاقات ومساعدة الأقارب على حساب الآخرين، أو استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية.