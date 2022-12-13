أسعار تأمين السيارات خارج الرياض أقل من داخلها

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كشف الكاتب الصحفي خلف الخميسي، أن أسعار تأمين السيارات خارج منطقة الرياض أقل سعرًا من داخلها، وتختلف على حسب المنطقة.
فيديو | الكاتب الصحفي خلف الخميسي:قد يهمّك أيضاً
أسعار تأمين السيارات خارج الرياض أقل سعرا من داخلها، وتختلف على حسب المنطقة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/B5XvF63XSw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 13, 2022
وقال الخميسي خلال حديثه بنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن أسعار تأمين السيارات تختلف وتتفاوت من منطقة لأخرى، فمثلًا خارج الرياض تكون أقل سعرًا من داخلها.
وأضاف أن أسعار التأمين أيضًا تختلف حسب العمر وحسب النوع “رجل أو سيدة”، لافتًا إلى أن مع قيادة المرأة للسيارة ارتفعت نسبة التأمين وذلك بسبب بدء تعليمها القيادة والخوف من زيادة الحوادث.
وأكد أن عند النظر لأسعار تأمين السيارات بشكل عام خلال السنوات الخمس الأخيرة سنجدها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن شركات التأمين ترجع أسباب هذه الزيادة إلى أجور الأيدي العاملة، وأسعار قطع غيار السيارات، وسلاسل الإمداد.
وكان سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية كشف في وقت سابق، سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات.
وقال ابن معيوف، خلال حديث سابق عبر قناة “الإخبارية”، إن ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، بالإضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير.