أشهر 7 أماكن يمكن زيارتها في زامبيا

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أعفت حكومة دولة زامبيا المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك كإشارة إلى عمق العلاقات المتطورة بين الدولتين.
وفي هذا الإطار أبرز موقع safari bookings أفضل 7 أماكن يمكن زيارتها في زامبيا، حيث تتميز بعجائب طبيعية منها نهر زامبيزي المتعرج وشلالات فيكتوريا المتدفقة.
تتدرج مدينة سيافونجا الخضراء لتصل إلى ضفاف بحيرة كاريبا، وتحتوي على خليط من أشجار الأكاسيا والنخيل وخشب الورد وهي واحدة من أفضل أماكن قضاء العطلات هناك، وتتضمن فنادق ممتازة ومقاهي مطلة على الأنهار.
هو متنزه أسطوري وهو يندرج كموقع للتراث العالمي في اليونسكو، ويتضمن أعدادًا كبيرة من حيوانات وحيد القرن الأبيض والزرافات الأنغولية، والحمار الوحشي.
تقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعرض حيوانات مدهشة من وسط إفريقيا مثل البنغول والنمس الريفي والظباء، يمكن أيضًا القيام برحلات في القوارب ونزهات الصيد على نهر لوومبوا.
هي واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في زامبيا، وتحتوي على نصف مليون شخص، معظمهم يكدحون في مناجم النحاس وهي الصناعة التي يقوم عليها اقتصاد البلد.
واحدة من أفضل الأماكن المحبوبة لرواد رحلات السفاري والمسافرين المغامرين المتجهين إلى وسط إفريقيا، وتشتهر بسهولة الوصول إلى حديقة زامبيزي الوطنية الأسطورية ومنحدرات نهر زامبيزي ذات المياه البيضاء.
بدءًا من الشواطئ الرملية لبحيرة تنجانيقا إلى التلال المكسوة بالأعشاب في مقاطعة نسومبو، يُعد المكان تجربة متنوعة ورائعة في المناطق النائية في وسط إفريقيا.
يتزاحم في هذا المكان رواد زامبيا ورجال الأعمال بحثًا عن الفرص في المدينة النابضة بالحياة وأسواقها الرائعة ومشاريع الإنشاءات العملاقة فيها.