Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي

أطفال بمعرض جدة للكتاب: كريستيانو وينه كسرنا عينه

2022-12-10 الساعة 11:17
أطفال بمعرض جدة للكتاب: كريستيانو وينه كسرنا عينه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص عدد من الأطفال المتواجدين بمعرض جدة للكتاب على الاحتفال بتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يُحقق هذا الأمر.

كريستيانو وينه

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، 3 بنات يحتفلن بفوز أسود الأطلس، حيث اتشحت إحداهن بالعلم المغربي، مرددات “كريستيانو وينه كسرنا عينه”.

إنجاز تاريخي

وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.

واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار.

كما حرصت الجماهير العربية والمغربية على الاحتفال بتأهل أسود الأطلس لدور نصف النهائي في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية منذ بداية بطولات كأس العالم في عام 1930 في الأوروجواي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎