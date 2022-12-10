أطفال بمعرض جدة للكتاب: كريستيانو وينه كسرنا عينه

حرص عدد من الأطفال المتواجدين بمعرض جدة للكتاب على الاحتفال بتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يُحقق هذا الأمر.

كريستيانو وينه

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، 3 بنات يحتفلن بفوز أسود الأطلس، حيث اتشحت إحداهن بالعلم المغربي، مرددات “كريستيانو وينه كسرنا عينه”.

إنجاز تاريخي

وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.

واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار.

كما حرصت الجماهير العربية والمغربية على الاحتفال بتأهل أسود الأطلس لدور نصف النهائي في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية منذ بداية بطولات كأس العالم في عام 1930 في الأوروجواي.