أعراض وخطورة مرض سيلين ديون

كشفت المغنية الكندية، سيلين ديون، عن إصابتها بمرض خطير ومزمن، يُسمى بـ متلازمة الشخص المتيبس، وتصل ندرته إلى إصابة شخص من كل مليون.

وقالت سيلين إن المرض أجبرها على تأجيل مواعيد جولتها الأوروبية المخطط لها في العام المقبل.

ما هو مرض سيلين ديون؟

هو اضطراب عصبي نادر جدًا، ولندرته فلا توجد عنه أبحاث طبية كثيرة، ولا يزال العلم يقف عاجزًا أمام أسباب حدوثه وكيفية علاجه.

ويصيب الشخص بتشنجات وتقلصات عضلية مؤلمة تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة حيث يواجه المريض صعوبات في المشي، كما لا يسمح له باستخدام الأحبال الصوتية.

ويؤثر المرض على الجهاز العصبي المركزي أي الدماغ والنخاع الشوكي، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة أولًا من تصلبٍ في عضلات الجذع ثم تيبس في الساقين وعضلات أخرى في الجسم.

وتحدث التشنجات العضلية بشكلٍ عشوائي، ويمكن أن يحفزها أي شيء حتى الأضواء أو اللمس الخفيف أو المشاعر السلبية، ويُمكن للمريض أن يسقط بشكلٍ متكرر، لأنه لا يملك ردود الفعل الطبيعية ليسيطر على حركته.

ولا يمكن للمريض مغادرة المنزل؛ لأن ضوضاء الشوارع، تسبب لهم تشنجات قوية.

ويمكن أن تتطور أعراض متلازمة الشخص المتيبس، فتحد من قدرة المُصاب بها على المشي أو الحركة، كما قد تسبب له انحناءة دائمة، وبالتالي، يحتاج إلى علاج مستمر لسنوات من أجل التحكم في الأعراض والحفاظ على حياة طبيعية.

النساء أكثر عرضة للإصابة

وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS)، فإن النساء أكثر عُرضة للإصابة بالمتلازمة مقارنةً بالرجال.

أعراض متلازمة الشخص المتيبس

أعراض المرض شبيهة جدًا بأعراض مرض باركنسون، أو التصلب المتعدد، والألم العضلي الليفي، ويمكن أن تستغرق الأعراض أشهر عدة أو حتى بضع سنوات حتى تظهر.