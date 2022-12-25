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بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز

أكاديمية طويق تطلق فرعها الجديد في جدة

2022-12-25 الساعة 6:26
أكاديمية طويق تطلق فرعها الجديد في جدة
المواطن - واس

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم الأحد، عن إطلاق فرعها الجديد في جدة بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، تعزيزًا لخطة التوسع للأكاديمية بإنشاء فروع في مختلف مناطق المملكة؛ لتأهيل شباب وشابات الوطن في المجالات التقنية والرقمية، عبر إقامة المعسكرات والبرامج الاحترافية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز الحمادي، وعميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إياد بن عدنان كاتب، في مقر أكاديمية طويق بمدينة الرياض.

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تمكين الكوادر

وأكد الحمادي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق تمكين الكوادر البشرية الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وسيتم ذلك من خلال تقديم أفضل السبل والتقنيات ضمن معسكرات وبرامج الأكاديمية لتعزيز مهارات المتدربين، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

يذكر أن أكاديمية طويق تقدم معسكرات وبرامج تقنية بشهادات احترافية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل شركة أبل وهواوي وأمازون وعلي بابا وغيرها، بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الحوسبة السحابية والبرمجة والتقنيات الناشئة، التي يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد شهريًا.

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