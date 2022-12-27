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للرجال والنساء في مختلف التخصصات

أكاديمية طويق تعلن معسكرات ودورات حضورية وعن بعد بشهادات معتمدة

2022-12-27 الساعة 11:20
أكاديمية طويق تعلن معسكرات ودورات حضورية وعن بعد بشهادات معتمدة
المواطن - الرياض

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة معسكرات ودورات (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات والمعسكرات التدريبية:

– برامج طويق للناشئين.
– برامج طويق للناشئين (عن بُعد).
– معسكر مقدمة في علوم الحاسب للناشئين.
– معسكر لغة Scratch للناشئين.
– معسكر البرمجة باستخدام لغة Python للناشئين.
– معسكر لغة JavaScript للناشئين.
– معسكر أمازون (Associate)  Developing on AWS.
– معسكر أمازون Solutions Architect (Professional).
– معسكر أمازون Solutions Architect (Associate).
– معسكر أمازون Systems Operation(Associate).
– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.
– معسكر تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI/UX.
– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.
– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.
– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter.
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام JavaScript.

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طريقة التقديم:

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