أكاديمية طويق تعلن معسكرات ودورات حضورية وعن بعد بشهادات معتمدة

أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة معسكرات ودورات (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات والمعسكرات التدريبية:

– برامج طويق للناشئين.

– برامج طويق للناشئين (عن بُعد).

– معسكر مقدمة في علوم الحاسب للناشئين.

– معسكر لغة Scratch للناشئين.

– معسكر البرمجة باستخدام لغة Python للناشئين.

– معسكر لغة JavaScript للناشئين.

– معسكر أمازون (Associate) Developing on AWS.

– معسكر أمازون Solutions Architect (Professional).

– معسكر أمازون Solutions Architect (Associate).

– معسكر أمازون Systems Operation(Associate).

– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.

– معسكر تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI/UX.

– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.

– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.

– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter.

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام JavaScript.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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