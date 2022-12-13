أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على تيك توك لعام 2022

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نشر موقع تيك توك قائمة بأكثر مقاطع الفيديو مشاهدة لعام 2022، بداية بمقطع الطفلة التي تدافع عن نفسها أمام والدتها إلى فيديو زرافة الشوكولاتة الذي انتشر بشكل كبير.
ووفقًا لسي إن إن، جاء ضمن القائمة أيضًا مقطع المغنية ونجمة تيك توك ليزو وهي تعلم معجبيها تصميم الرقصات على أنغام أغنيتها “About Damn Time”.
وشملت القائمة أيضًا بعض المقاطع الفروسية.