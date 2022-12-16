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وسط أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة

أكثر من ربع مليون مصلٍ في المسجد النبوي اليوم

2022-12-16 الساعة 5:03
أكثر من ربع مليون مصلٍ في المسجد النبوي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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توافد أكثر من ربع مليون مصلٍ لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي، وسط أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة.

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” صورًا للأعداد الكبيرة التي أدت صلاة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي.

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خطبة المهنا

شهد منبر الجمعة بالمسجد النبوي أول خطبة للشيخ الدكتور خالد المهنا، والتي أكد فيها أن الأرواح لا حياة لها إلا بذكر الخالق، مُذكرًا بحديث الرسول “مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت”.

ودعا الشيخ الدكتور خالد المهنا في خطبة الجمعة اليوم إلى الحفاظ والمداومة على ذكر وتسبيح الله ليلًا ونهارًا، قائلًا: ”لا تجعلوا قلوبكم تصدأ بالذنوب والغفلة”.

أول خطبة

يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة كل من فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

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