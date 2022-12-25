أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن”

وثقت عدسة “المواطن” فعاليات معرض العطور في واجهة الرياض، خلال موسم الرياض.

ويعد معرض العطور الحدث الأكبر في تجمع صناع ورواد العطور، حيث يحتوي على أكثر من 150 براند للعطور تحت سقف واحد.

من جانب آخر، شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشاهير، والإعلاميين، فيما روج عدد من التجار بعض أنواع العطور المميزة التي لا مثيل لها، مشددين على الجماهير بزيارة المعرض.

وروّج تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، لمعرض العطور الذي انطلق بواجهة الرياض خلال موسم الرياض.

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وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر”: “معرض العطور لا يفوتكم”، وعلقت مغردة بالقول: “دايمًا الجديد عند أبو ناصر الله يبارك”، وأضاف آخر: “عطر العود والمسك والعنبر الأجمل”.

تفاصيل المعرض

ويتواجد في معرض العطور أكبر عدد من المشاهير والمؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يتمتع بتواجد أكبر عدد من المشاركين على مستوى الشرق الأوسط.

ويجمع معرض العطور في نسخته الثانية فرصة لرواد الأعمال في مجال العطور بالمنطقة بعرض منتجاتهم ورؤيتها من قبل الزوار الذي يأتون للتسوق.

ومن المقرر أن يستمر معرض العطور حتى 9 يناير المقبل، ويتم فتحه من الساعة 4 مساء وحتى 1:30 صباحًا، ويكون أقل عمر للحضور 14 عامًا.