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توزيع فرق العمل على البلديات والمراكز

أمانة جدة تهيئ نحو 4000 فرد و1490 معدة لمواجهة الحالة المطرية

2022-12-22 الساعة 3:56
أمانة جدة تهيئ نحو 4000 فرد و1490 معدة لمواجهة الحالة المطرية
المواطن - واس

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رصدت أمانة محافظة جدة وعبر خطتها لموسم الأمطار استعداداتها المبكرة بمشاركة أكثر من 3822 فردًا و1490 معدة وآلية؛ لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة في مواقع متفرقة؛ حيث تم توزيع فرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.

خطة ميدانية شاملة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أن الخطة الميدانية التي تم تنفيذها شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة ورفع آثار الحالة المطرية؛ مشيراً إلى أنه عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ تم التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

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ونوه بأن هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

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