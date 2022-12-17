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أمانة جدة: خطأ بأعمال السفلتة في حي الشاطئ

2022-12-17 الساعة 10:25
أمانة جدة: خطأ بأعمال السفلتة في حي الشاطئ
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت أمانة محافظة جدة، بيانًا توضيحيًا، بشأن تنفيذ أعمال السفلتة، بحي الشاطئ.

وقالت الأمانة في بيان صحفي اليوم السبت، “إشارة إلى أعمال السفلتة التي تمت فجر يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر في أحد الشوارع الداخيلة بطول 100 متر بحي الشاطئ، نود التوضيح بأن هذا الخطأ تم من قبل فريق المقاول بعد عمل بلاغ للمرور عن المركبة”.

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رفض العمل

وأضافت “أنه تم رفض استلام العمل، وتكليف المقاول بإعادة سفلتة كامل الشارع مساء الجمعة الموافق 16 ديسمبر، وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق الطاقم الفني المشرف على التنفيذ”.

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