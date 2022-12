أمريكي يطلق النار على صديقته بمقهى

شهدت مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية ضحية جديدة لحوادث العنف المجتمعي، حيث أعلنت مصادر أمنية أن كاميرات المراقبة فضحت محاولة غافن راش، محامٍ من مدينة أوستن، بينما سحب مسدسًا وحاول إطلاق النار على صديقته السابقة، بينما كانت تزاول عملها كنادلة في مطعم.

LAWLESSNESS: A Texas attorney fired three shots at his ex-girlfriend inside an Austin bar before customers subdued him. He was released two days later on $40,000 bond set by a municipal judge. This was his second charge of domestic violence in five years. pic.twitter.com/uHcricFNDG

— Shannon Watts (@shannonrwatts) December 2, 2022