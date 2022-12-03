أمريكي يطلق النار على صديقته بمقهى

شهدت مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية ضحية جديدة لحوادث العنف المجتمعي، حيث أعلنت مصادر أمنية أن كاميرات المراقبة فضحت محاولة غافن راش، محامٍ من مدينة أوستن، بينما سحب مسدسًا وحاول إطلاق النار على صديقته السابقة، بينما كانت تزاول عملها كنادلة في مطعم.

عنف مجتمعي

وقالت نيكيتا فيد، نائب رئيس الخدمات المجتمعية في تحالف SAFE Alliance لحماية حقوق الأفراد ومناهضة العنف المجتمعي: إنها محاولة لاستعادة السيطرة عندما تحاول الضحية إنهاء العلاقة.

وانتهت علاقة الارتباط بين راش وصديقته التي استمرت ثلاث سنوات قبل حوالي شهر ونصف من إطلاق النار، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع أوستين دوت كوم.

تهديدات سابقة

كان راش يريد استمرار الارتباط وعندما رفضت، قالت الشرطة إنه أرسل عدة رسائل نصية يهددها بإيذائها هي وخطيبها الجديد. وعندما توقفت المرأة عن الرد على رسائل راش النصية، علم أنها متواجدة في محل عملها بمقهى نورث أوستن.

وتوجه راش إلى المقهى محاولًا التحدث إليها وعندما امتنعت عن الرد عليه، أخرج مسدسًا، ووجه صوبها، وأطلق النار، وتم التصدي له بواسطة أشخاص كانوا يجلسون على مقربة منهما وعلى دراية بالخلفية الدرامية، حيث حاولوا شل حركته وانتزاع السلاح من يده، فيما استمر راش في المقاومة وإطلاق الرصاص بل وحاول الانتحار.

إطلاق سراحه

وقالت فيد إن العنف المنزلي، أحيانًا يكون من الصعب اكتشافه عندما يبدأ لأنه ربما لا يكون سلوكًا جسديًا، لكن يمكن رصد العلامات الأولية لخطر العنف المنزلي من خلال ملاحظة السلوكيات المسيطرة، مشيرة إلى أنه لحسن الحظ أن الضحية في تلك الواقعة، تمكنت من العثور على بعض الأشخاص الموثوق بهم الذين انتهى بهم الأمر إلى إنقاذ حياتها.

ومن المثير للجدل أنه تم إصدار قرار إطلاق سراح مؤقت لصالح راش بالفعل من السجن؛ ما أثار انتقادات من رئيس جمعية شرطة أوستن، توماس فيلاريال، الذي كتب جزئيًا، قائلًا: يبدو أن هذه القضية بالذات هي إحدى الحالات التي فشلت فيها المحاكم مع هذه الضحية.