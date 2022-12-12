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توقعات بهطول أمطار على 4 مناطق

أمطار غزيرة وسيول وتجمعات للمياه شمال جدة

2022-12-12 الساعة 9:25
أمطار غزيرة وسيول وتجمعات للمياه شمال جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وسيول وتجمعات للمياه بأحياء شمال محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تجمعات للمياه شمال جدة بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

 

 

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