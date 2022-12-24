أمنستي: محمد قبادلو يواجه الإعدام في إيران بعد محاكمة صورية

قالت منظمة العفو الدولية – أمنستي – إن المحتج محمد قبادلو، يواجه عقوبة الإعدام في إيران بعد محاكمته بشكل صوري أمام محكمة ثورية، داعية المجتمع الدولي للضغط بكل الوسائل على النظام لوقف الإعدام.

وبحسب قناة العربية، فإنه بعدما قررت المحكمة العليا في إيران، قبول استئناف محتجين محكوم عليهم بالإعدام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، تراجعت طهران عن قبول استئناف بحق المتظاهر قبادلو مؤيدة حكم الإعدام بحقه.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو، وأن الاعتراض الذي ورد في ملفه تم رفضه من قبل المحكمة المعنية.

التهم الموجهة لـ محمد قبادلو

يحاكم قبادلو بتهم الإفساد في الأرض، ومهاجمة أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين، خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ سبتمبر الماضي.

أخطاء في التحقيقات

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن القضاء الإيراني، في وقت سابق اليوم السبت، أن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام، بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو وسامان سيدي ياسين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، وذلك بسبب قصور في التحقيق.

موجة إدانات لـ إيران

ويُذكر أن إيران تواجه موجة إدانات غربية وحقوقية على خلفية إعدام اثنين من المحتجين هذا الشهر، وهما محسن شكاري بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر، وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد الذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علنًا.