أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين بحي نمار

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سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي “بحي نمار” للمستفيدين من العوائل الأشد حاجة.
واستمع سموه إلى شرح من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد العرجاني عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وبين أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.