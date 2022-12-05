لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق
كرم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم الاثنين، خلال رعايته، لحفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الطالب عبدالعزيز فهد الزهراني، بإهدائه قلمه الخاص الذي يُعد من أصغر من شاركوا في العمل التطوعي بالمنطقة.
وأشاد أمير المنطقة بما قام به الزهراني من الأعمال التطوعية بالمنطقة، منوهًا بأهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء منذ الصغر.
وشارك الزهراني الذي يدرس في المرحلة المتوسطة منذ سن مبكرة بمساعدة والده في عدد من الأعمال التطوعية إذ بدأ بالعمل في جمعية المسؤولية الاجتماعية، وشارك في إزالة التشوهات البصرية، وبالإضافة إلى زيارة المرضى وقت الأعياد، كما شارك في التشجير في محمية الملك سلمان ومحمية الأمير محمد بن سلمان، وغيرها من الأعمال التطوعية.
من جهته، أكد الطالب الزهراني أن تكريم أمير منطقة تبوك بإهدائه قلمه الخاص وسام سيبقى خالدًا في ذاكرتي وكلماته التشجيعية الأبوية للاستمرار في العمل التطوعي هي أكبر حافز لي لخدمة وطني في هذا المجال.