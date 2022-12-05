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نظير أعماله التطوعية بالمنطقة

أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص

2022-12-05 الساعة 9:08
أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص
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المواطن - الرياض

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كرم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم الاثنين، خلال رعايته، لحفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الطالب عبدالعزيز فهد الزهراني، بإهدائه قلمه الخاص الذي يُعد من أصغر من شاركوا في العمل التطوعي بالمنطقة.

ثقافة العمل التطوعي

وأشاد أمير المنطقة بما قام به الزهراني من الأعمال التطوعية بالمنطقة، منوهًا بأهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء منذ الصغر.

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وشارك الزهراني الذي يدرس في المرحلة المتوسطة منذ سن مبكرة بمساعدة والده في عدد من الأعمال التطوعية إذ بدأ بالعمل في جمعية المسؤولية الاجتماعية، وشارك في إزالة التشوهات البصرية، وبالإضافة إلى زيارة المرضى وقت الأعياد، كما شارك في التشجير في محمية الملك سلمان ومحمية الأمير محمد بن سلمان، وغيرها من الأعمال التطوعية.

كلمات تشجيعية

من جهته، أكد الطالب الزهراني أن تكريم أمير منطقة تبوك بإهدائه قلمه الخاص وسام سيبقى خالدًا في ذاكرتي وكلماته التشجيعية الأبوية للاستمرار في العمل التطوعي هي أكبر حافز لي لخدمة وطني في هذا المجال.

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