أمير قطر يُهدي ميسي البشت

التقطت عدسات الكاميرا في أرضية ملعب لوسيل، لحظة منح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، البشت إلى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكي يرتديه أثناء رفع كأس العالم بعد الفوز به اليوم على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

احتفال خاص لـ ميسي

وقام أمير قطر بمساعدة ميسي لكي يرتدي زي البشت بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ارتدى قائد المنتخب الأرجنتيني الزي ثم أخذ كأس العالم من يد إنفانتينو للاحتفال مع زملائه في منتخب التانجو بالتتويج بلقب المونديال.

وكان البرغوث الأرجنتيني أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفين في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

كما تُوج إينزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تُوج الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في المونديال.

ولن يشارك النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده في المونديال القادم 2026 حيث أعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير له من حيث المشاركة مع منتخب بلاده.

وكان المنتخب الأرجنتيني فاز على منتخب فرنسا بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل.