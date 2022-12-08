أندري كاريلو ينزف بعد إصابته أمام نيوكاسل

تعرض اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم نادي الهلال لإصابة قوية تسببت في جعله ينزف خلال أحداث الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الودية على كأس موسم الدرعية.

وفي الدقيقة الـ32 احتك كاريلو مع أحد لاعبي نيوكاسل لينزف دمًا من فمه، لكنه سرعان ما قام من إصابته بعد أخذ العلاج اللازم ليُكمل المباراة.

الفريق الإنجليزي بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة، ثم عاد اللاعب ذاته مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ43.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.