أندري كاريلو ينزف بعد إصابته أمام نيوكاسل

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تعرض اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم نادي الهلال لإصابة قوية تسببت في جعله ينزف خلال أحداث الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الودية على كأس موسم الدرعية.
لقطة إصابة كاريلو لاعب #الهلال#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/VFnOM2TGd1قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
وفي الدقيقة الـ32 احتك كاريلو مع أحد لاعبي نيوكاسل لينزف دمًا من فمه، لكنه سرعان ما قام من إصابته بعد أخذ العلاج اللازم ليُكمل المباراة.
الفريق الإنجليزي بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة، ثم عاد اللاعب ذاته مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ43.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.