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بعد تعرضه لانتقادات مؤخرًا

أوزيل يدعم رونالدو: واحد من أعظم الرياضيين في التاريخ

2022-12-09 الساعة 5:01
أوزيل يدعم رونالدو: واحد من أعظم الرياضيين في التاريخ
المواطن - الرياض

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حرص الألماني الدولي السابق، مسعود أوزيل على دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعرضه لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، لتراجع مستواه.

تراجع مستوى رونالدو

وعانى كريستيانو رونالدو من أزمات عديدة الفترة الماضية، حيث ابتعد عن التشكيل الأساسي مع إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم بيومين.

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ولم يظهر رونالدو بالمستوى المتوقع مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، حيث أحرز هدفًا واحدًا من ركلة جزاء، وجلس على مقاعد البدلاء أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو

رسالة دعم من أوزيل

وسبق أن تزامل أوزيل مع كريستيانو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ما دفعه لتوجيه رسالة دعم إليه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول رونالدو.. تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات الزيارات، والنقاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه من خلال اسمه الكبير ومحاولة جعله يبدو سيئًا”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

وتساءل أوزيل في رسالته، قائلًا: “سيبلغ من العمر 38 عامًا قريبًا، فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟”.

وتابع: “يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا، لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه مرة أخرى. سيكون إلى الأبد في فئته الخاصة”.

واختتم أوزيل رسالته قائلًا: “يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من الأعظم في تاريخ الرياضة”.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

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