أولى الدول استقبالًا لـ عام 2023 في العالم

يبدأ العد التنازلي لعام 2023 عند منتصف الليل في جميع أنحاء العالم، مع ذلك، فبسبب فارق التوقيت، لا تحتفل الدول في نفس الدقيقة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تحتفل بالعام الجديد أولًا حسب المناطق الزمنية.

كيريتيماتي تحتفل بالعام الجديد أولًا

جزيرة كيريتيماتي التي تقع في المحيط الهادئ هي أول مكان مأهول في العالم يرحب بالعام الجديد أولًا، حيث يبدأ 1 يناير في الساعة 10 صباحًا بتوقيت غرينيتش أي 7 صباحًا بتوقيت السعودية.

وتُعد دول جزر المحيط الهادئ الصغيرة في تونغا وساموا وكيريباتي هي أولى الدول التي ترحب بالعام الجديد بشكل عام.

يلي تلك الجزر الدول التالية:

نيوزيلندا، تحتفل 10:15 صباحًا بتوقيت غرينتش.

أستراليا، 1 مساءً بتوقيت غرينتش.

اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، 3 مساءً بتوقيت غرينتش.

الصين والفلبين وسنغافورة، 4 مساءً بتوقيت غرينتش.

بنغلاديش، 6 مساءً بتوقيت غرينتش.

نيبال، 6:15 مساءً بتوقيت غرينتش.

الهند وسريلانكا، 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

باكستان، 7 مساءً بتوقيت غرينتش.

السعودية، 9 مساءً بتوقيت غرينتش.

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، 11 مساءً بتوقيت غرينتش.

المملكة المتحدة، إيرلندا، أيسلندا، البرتغال، 12 صباحًا بتوقيت غرينتش.

يلي بعد ذلك دول مثل البرازيل والأرجنتين وشيلي وباراغواي وأمريكا.

آخر الدول احتفالًا بالعام الجديد

تعد جزر هاولاند وجزر بيكر آخر الأماكن التي ترحب بالعام الجديد، وهما يقعان بالقرب من الولايات المتحدة، ويحل عليهم العام الجديد في الساعة 12 مساءً بتوقيت غرينتش.