أولى الدول استقبالًا لـ عام 2023 في العالم

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يبدأ العد التنازلي لعام 2023 عند منتصف الليل في جميع أنحاء العالم، مع ذلك، فبسبب فارق التوقيت، لا تحتفل الدول في نفس الدقيقة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تحتفل بالعام الجديد أولًا حسب المناطق الزمنية.
جزيرة كيريتيماتي التي تقع في المحيط الهادئ هي أول مكان مأهول في العالم يرحب بالعام الجديد أولًا، حيث يبدأ 1 يناير في الساعة 10 صباحًا بتوقيت غرينيتش أي 7 صباحًا بتوقيت السعودية.
وتُعد دول جزر المحيط الهادئ الصغيرة في تونغا وساموا وكيريباتي هي أولى الدول التي ترحب بالعام الجديد بشكل عام.
يلي تلك الجزر الدول التالية:
تعد جزر هاولاند وجزر بيكر آخر الأماكن التي ترحب بالعام الجديد، وهما يقعان بالقرب من الولايات المتحدة، ويحل عليهم العام الجديد في الساعة 12 مساءً بتوقيت غرينتش.