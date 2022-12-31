Icon

في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب فارق التوقيت لا يحتفل الجميع في نفس الدقيقة

أولى الدول استقبالًا لـ عام 2023 في العالم

2022-12-31 الساعة 9:27
أولى الدول استقبالًا لـ عام 2023 في العالم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

يبدأ العد التنازلي لعام 2023 عند منتصف الليل في جميع أنحاء العالم، مع ذلك، فبسبب فارق التوقيت، لا تحتفل الدول في نفس الدقيقة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تحتفل بالعام الجديد أولًا حسب المناطق الزمنية.

كيريتيماتي تحتفل بالعام الجديد أولًا

جزيرة كيريتيماتي التي تقع في المحيط الهادئ هي أول مكان مأهول في العالم يرحب بالعام الجديد أولًا، حيث يبدأ 1 يناير في الساعة 10 صباحًا بتوقيت غرينيتش أي 7 صباحًا بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الإطاحة بـ 10 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف

Img

النصر في الصدارة رغم التعادل مع الهلال

وتُعد دول جزر المحيط الهادئ الصغيرة في تونغا وساموا وكيريباتي هي أولى الدول التي ترحب بالعام الجديد بشكل عام.

يلي تلك الجزر الدول التالية:

  • نيوزيلندا، تحتفل 10:15 صباحًا بتوقيت غرينتش.
  • أستراليا، 1 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، 3 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • الصين والفلبين وسنغافورة، 4 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • بنغلاديش، 6 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • نيبال، 6:15 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • الهند وسريلانكا، 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • باكستان، 7 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • السعودية، 9 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، 11 مساءً بتوقيت غرينتش.
  • المملكة المتحدة، إيرلندا، أيسلندا، البرتغال، 12 صباحًا بتوقيت غرينتش.
  • يلي بعد ذلك دول مثل البرازيل والأرجنتين وشيلي وباراغواي وأمريكا.

أول الدول استقبالًا لـ عام 2023 في العالم  (1)

آخر الدول احتفالًا بالعام الجديد

تعد جزر هاولاند وجزر بيكر آخر الأماكن التي ترحب بالعام الجديد، وهما يقعان بالقرب من الولايات المتحدة، ويحل عليهم العام الجديد في الساعة 12 مساءً بتوقيت غرينتش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا
آخر الاخبار

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا

آخر الاخبار
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم
المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...
السعودية اليوم

المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...

السعودية اليوم
دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...
السعودية اليوم

دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...

السعودية اليوم
محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...
حصاد اليوم

محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...

حصاد اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة

العالم
منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...
أخبار رئيسية

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...

أخبار رئيسية
فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...
آخر الاخبار

فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...

آخر الاخبار