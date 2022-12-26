أول دراسة تربط بين تناول القهوة والموت

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كشفت دراسة جديدة أن تناول كوبين أو ثلاثة من القهوة يومياً يرتبط بخطر الموت نتيجة مشكلات في القلب، عند الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب الدراسة التي انتشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية، ارتفع خطر الموت نتيجة أمراض القلب لدى شاربي القهوة بمعدل كوبين أو أكثر يومياً بمعدل الضعفين، مقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة.
ويعد إدمان القهوة أكثر خطورة مع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هائل في ضغط الدم، إلا أن الاتجاه نفسه “خطر الموت” لم يحدث لدى أولئك الذين لديهم ضغط دم عادي أو مرتفع قليلاً، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
ودرس الباحثون وهم من اليابان، حالات 18 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40- 79 عاماً، ووفقًا للدراسة، فإن تناول الشاي الأحمر بأي كمية كانت لا يترك أثراً على صحة القلب.
وهذه أول دراسة تجد رابطًا بين تناول القهوة والموت بسبب أمراض القلب لدى المصابين بالارتفاع الكبير في ضغط الدم.
وأفاد أحد الباحثين في الدراسة أن النتائج تدعم التأكيد على أن المصابين بضغط الدم المرتفع يجب أن يمتنعوا عن الإسراف في شرب القهوة.