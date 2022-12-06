أول محمية لـ الصيد المستدام في السعودية

دشَّن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، محمية الشمال لـ الصيد المستدام على مساحة 2000 كيلو متر مربع شمال شرق المملكة، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.

استدامة برامج المحمية

أوضح أن الهيئة تسعى من خلال “محمية الشمال” إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية تسهم في استدامة برامج المحمية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

أهداف المحمية

تهدف الهيئة من إنشاء هذه المحمية إلى ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة دون الإضرار بالحياة الفطرية، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.

بالقرب من حائل

تبعد محمية الشمال للصيد المستدام حوالي (265) كيلو مترًا عن منطقة حائل قرب مدينة تربة في الجزء الشمالي من محمية التيسية؛ نظرًا لكونها منطقة لاستيطان وعبور طيور الحبارى، كما يمر بمحاذاتها طريق يربط مدينة تربة بقرية لينة التي تعد من أقدم مستوطنات الجزيرة العربية، وأحد منازل درب زبيدة الذي كان يسلكه الحجاج.

تنوع بيولوجي

تقع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة على مساحة 91500 كيلو متر مربع، وتتميز بتنوع حيوي فريد إذ تعتبر موطنًا ثريًّا وفريدًا للنباتات والكائنات الفطرية، وتتميز بوجود أكثر من 120 نوعًا من النباتات، و60 نوعًا من الحيوانات، حيث تسعى هيئة تطوير المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي فيها وإعادة توطين أنواع النباتات والحيوانات، والمحافظة على الأصول التاريخية والمميزات الثقافية واستعادة ازدهارها، وإشراك المجتمع المحلي وإيجاد تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي، وتقديم تجربة سياحية بيئية بمعايير عالمية للزائرين، والتعاون مع الشركاء المختصين وأصحاب المصلحة لتحقيق الاستدامة طويلة المدى.

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

تأسست هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بموجب أمر ملكي عام 2018، وتُشرف على إدارة جميع مرافق المحمية وأنظمتها وحياتها الفطرية وغطائها النباتي.