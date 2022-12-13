إبراهيم العقيلي للمواطن: لا تدفع ريالًا واحدًا نقدًا

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شدد الكاتب إبراهيم العقيلي على المواطن بعدم الدفع للمحال التجارية ريالًا واحدًا نقدًا.
الكاتب إبراهيم العقيلي: رسالتي للمواطن "لا تدفع ريال واحد نقداً".. ويجب إلزام المحال بتوفير آلات الدفع الالكتروني وإلغاء الدفع النقدي لمحاربة التستر التجاري @ogaily_wass@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BgOtTejNCVقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 13, 2022
وطالب العقيلي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، بضرورة إلزام المحال بتوفير آلات الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي لمحاربة التستر التجاري.
ولفت العقيلي إلى حالات اشتراط الدفع النقدي حيث تعد من أبرز الظواهر التي لا زالت تشير إلى التستر التجاري، لأن المحل باسم المواطن والرخصة باسم المواطن وهو المسؤول أمام الجهات الحكومية، وملزم بآلات الدفع الإلكتروني، لذلك أي محاولات أو أساليب كاذبة بشأن تعطل آلات الدفع أو عدم إتاحتها هي محاولات للقفز على نظام الدفع الإلكتروني لكي يستحوذ الوافد أو العامل هو على المال.