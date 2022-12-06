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 شبكة الجزيرة تعلن أدلة جديدة

إحالة قضية اغتيال أبو عاقلة للجنائية الدولية

2022-12-06 الساعة 1:50
إحالة قضية اغتيال أبو عاقلة للجنائية الدولية
المواطن - متابعة

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أعلنت شبكة الجزيرة  القطرية، اليوم الثلاثاء، رفع قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل القوات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

أدلة جديدة

وقالت الجزيرة، في بيان لها، إن هذا الإجراء يأتي بعد مرور 6 أشهر منذ اغتيال شيرين، قام خلالها الفريق القانوني للشبكة بتحقيق دقيق ومفصل في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

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وأكد البيان أن الأدلة الجديدة تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له.

بيان الجزيرة

وأشار البيان إلى أن الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام، تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، إذ كان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

والشهر الماضي أبلغت وزارة العدل الأمريكية إسرائيل، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال إن بلاده أبلغت واشنطن أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل الصحفية.

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