إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.

الطرق البديلة

ونبهت إدارة الأزمات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى استخدام الطرق البديلة عوضًا عن الأنفاق وهي:

السلام

الأندلس

السارية

طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة

طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد

الجامعة

طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين

شارع حراء مع طريق الأمير ماجد

ابقوا في منازلكم

من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، مساء أمس الأحد، المواطنين للبقاء في منازلهم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.

ونبهت إدارة الأزمات، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، المواطنين بضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات الأمطار؛ حفاظًا على سلامتهم.

تحذير

فيما رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.

عواصف وأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.