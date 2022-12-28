إسعاد يونس تخضع لجراحة عاجلة بعد تعرُّضها لحادث

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أجرت الفنانة المصرية إسعاد يونس، عملية جراحية عاجلة بعد تعرُّضها لحادث.
ووفقًا لحسابها الشخصي على إنستجرام، فقد سقطت من درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها فوراً إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر في القاهرة.
وأجرت النجمة الشهيرة، صباح اليوم، جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، تحت إشراف الدكتور عمر سليمان.
وتفاعل عدد من جمهور صاحبة السعادة، التي ترقد الآن في المستشفى بمرحلة التعافي، مع النبأ المحزن، داعين لها بالشفاء العاجل.