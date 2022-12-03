إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية

عادت الإصابات لتطرق أبواب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قبل مواجهة كوريا الجنوبية، يوم الاثنين المقبل في دور الـ16 بكأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر.

إصابة جيسوس

وذكرت شبكة جلوبو البرازيلية، أن جابرييل جيسوس عانى أيضًا من إصابة في الركبة، مضيفةً أن أليكس تيليس فوضعه أسوأ، بعدما عانى أيضًا من إصابة في الركبة اليمنى، لكنها أقوى.

غياب طويل

وأضافت الشبكة البرازيلية أن جيسوس وتيليس سيخضعان للفحوصات الطبية بالأشعة المغناطيسية، اليوم السبت، من أجل تحديد موقفهما من مواجهة كوريا الجنوبية، الاثنين المقبل، ضمن دور الـ16 من المونديال.

من جانبه، فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي: أكدت مصادر مقربة من اللاعب ومنتخب البرازيل أن جابرييل جيسوس سيغيب عن بقية كأس العالم، يعاني جيسوس من ألم في ركبته، ولن يتمكن من العودة للمباريات قبل يناير المقبل رفقة فريقه أرسنال الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن البريطانية، فإن تيليس سيغيب أيضًا عن مباريات البرازيل حتى نهاية كأس العالم، موضحةً أن إصابته خطيرة في الركبة وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية.

تدريبات نيمار

وقال رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، إن نيمار دا سيلفا بدأ تدريبات الكرة اليوم السبت، حتى يكون جاهزًا أمام كوريا الجنوبية بعد معاناته من إصابة في أربطة الركبة.