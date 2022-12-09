إطلاق معرض أنا عربية للأزياء العصرية غدًا

أعلن موسم الرياض، عن إطلاق معرض أنا عربية، غدًا السبت، في واجهة الرياض، حيث يستمر حتى 16 ديسمبر 2022.

وقال موسم الرياض في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: معرض أنا عربية، أكبر تجمع في الشرق الأوسط للأزياء والتصاميم العصرية.

وتابع: من 10 إلى 16 ديسمبر في واجهة الرياض.

أنا عربية

ويعتبر معرض أنا عربية، إحدى فعاليات موسم الرياض 2022.

موسم الرياض

يضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.