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واجه 60% من السكان تحذيرات بشأن بالطقس

إعصار القنبلة.. عاصفة ثلجية تضرب أمريكا

2022-12-25 الساعة 7:36
إعصار القنبلة.. عاصفة ثلجية تضرب أمريكا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ضربت عاصفة ثلجية قاسية مناطق واسعة من أمريكا وكان نطاقها غير مسبوق، حيث امتد من منطقة البحيرات العظمى إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك، وهو ما أثر بالتالي على ملايين الأشخاص.

وبحسب صحيفة التليغراف، فقد تسببت العاصفة الثلجية في مقتل 20 شخصًا على الأقل، ومحاصرة الملايين في منازلهم بسبب تساقط الثلوج كما تسببت أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي في مساحات شاسعة من الدولة.

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عاصفة ثلجية تضرب أمريكا والعلماء يلقبونها بـ إعصار القنبلة

كما أدت العاصفة إلى شل جهود الاستجابة للطوارئ، حيث تقطعت السبل بكل سيارة إطفاء في المدينة، ودفعت ظروف التجميد وانقطاع التيار الكهربائي السكان إلى الهرولة للملاجئ بسبب انخفاض الحرارة، لكن مع وجود شوارع المدينة تحت غطاء كثيف من الثلج، لم يكن هذا خيارًا موفقًا، حيث حاصرت الثلوج البعض منهم وأصبحوا في أوضاع خطيرة.

وواجه نحو 60% من سكان الولايات المتحدة تحذيرات متعلقة بالطقس الشتوي، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير عن المعدل الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش، كما تم إلغاء أكثر من 2360 رحلة محلية ودولية.

إعصار قنبلة 

ولقب خبراء الأرصاد العاصفة الثلجية غير المسبوقة بظاهرة الإعصار القنبلة، ويحدث ذلك عندما ينخفض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في عاصفة قوية مما يثير عاصفة ثلجية مُحملة بالرياح العاتية والثلوج.

وقد انخفضت درجات الحرارة في بعض الولايات مثل ولاية مونتانا إلى 45- درجة مئوية، وبالتالي أصبح من المستحيل البقاء في الخارج لأكثر من 10 دقائق دون الإصابة بما يُسمى بـ قضمة الصقيع.

عاصفة ثلجية تضرب أمريكا والعلماء يلقبونها بـ إعصار القنبلة

الأسوأ منذ أجيال 

وقال المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، مارك بولونكارز، إن سيارات الإسعاف كانت تستغرق أكثر من ثلاث ساعات للقيام برحلة واحدة إلى المستشفى.

ووصف العاصفة الثلجية بأنها أسوأ عاصفة مرت على أمريكا منذ أجيال.

عاصفة ثلجية تضرب أمريكا والعلماء يلقبونها بـ إعصار القنبلة

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