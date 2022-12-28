إغلاق سوق تجاري بالطائف بسبب حفريات خطيرة

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أغلقت بلدية شرق الطائف الفرعية أحد الأسواق التجارية الواقعة في نطاق الفرع بسبب حفريات خطيرة.
أوضحت البلدية في تغريدة على موقع تويتر، أن ذلك جراء وجود حفريات داخل ممرات السوق ذات خطورةٍ عالية، وغير مؤمّنة، ولا تُراعي سلامة المرتادين.
وأشارت إلى قيام المقاول بالعمل في ذلك السوق دون ترخيص لأعمال الحفر والإنشاء.
ونشرت البلدية لقطات مصورة توثق جهود رجالها في المتابعة الميدانية.