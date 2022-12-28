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إغلاق مستودع في الدمام وضبط أكثر من 4 ملايين مستلزم طبي

2022-12-28 الساعة 10:09
إغلاق مستودع في الدمام وضبط أكثر من 4 ملايين مستلزم طبي
المواطن - واس

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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا غير مرخص في الدمام يتم فيه تخزين المستلزمات الطبية، وضبطت أكثر من أربعة ملايين مستلزم طبي.

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أوضحت الهيئة أنها باشرت بلاغًا بوجود مستودع يمارس نشاط تخزين المستلزمات الطبية بلا ترخيص، وعند تفتيش المنشأة اتضح وجود 4.064.200 من المستلزمات الطبية يتم تخزينها دون الحصول على ترخيص، إضافةً إلى عدم الالتزام باشتراطات التخزين المنصوص عليها من “الهيئة”، حيث أغلق المستودع، وأصدرت مخالفة في حقه، إضافةً إلى ضبط جميع الكميات المخزنة، وجاري استكمال الإجراءات النظامية.

ضرورة الإبلاغ

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمنّي”.

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