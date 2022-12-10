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علت الدهشة والصدمة وجوه المارة

إنجلترا تستفز منتخب فرنسا في عقر داره بحيلة ذكية

2022-12-10 الساعة 9:50
إنجلترا تستفز منتخب فرنسا في عقر داره بحيلة ذكية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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لجأت صحيفة ذا صن الإنجليزية إلى حيلة ذكية لاستفزاز المنتخب الفرنسي في عقر داره، فقبل ساعات فقط من لقاء البلدين في مونديال كأس العالم في قطر، اشترت الصحيفة مساحات إعلانية ضخمة على برج إيفل.

حملة استفزازية صادمة

قدمت الصحيفة الإنجليزية العريقة حملة إعلانية استفزازية مفاجئة، حيث عرضت صور لاعبي المنتخب الفرنسي البارزين ثم وضعت عليهم عبارات تهكمية.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: توقفت حركة المرور عند برج إيفل، وأدار الجميع عيونهم تجاه الإعلانات، كان الجميع قادرًا على قراءة عبارات لحم الضأن المشوي وعودوا لوطنكم، وعلت معالم الدهشة والصدمة الوجوه.

بريطانيا تستفز منتخب فرنسا في عقر داره بحيلة ذكية

وتُعد عبارة لحم الضأن المشوي، إهانة أطلقها الفرنسيون على البريطانيين في عام 1850، وتعني في قاموس البلدين توجيه إهانة مثل وصف الشخص بأنه ضفدع أو كلب.

وتابعت الصحيفة: حملة جريئة جدًا واستفزازية وغير مسبوقة أطلقتها الصحافة الإنجليزية على المنتخب الفرنسي، وأفضل رد عليها هو الفوز بالمباراة.

بريطانيا تستفز منتخب فرنسا في عقر داره بحيلة ذكية

ربع نهائي إنجلترا وفرنسا

ويلتقي المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي على استاد البيت في قطر، وذلك بعد أن نجحت فرنسا في التأهل إلى ربع النهائي بعد مباراتها أمام بولندا يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف.

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