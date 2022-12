إنجلترا تستفز منتخب فرنسا في عقر داره بحيلة ذكية

لجأت صحيفة ذا صن الإنجليزية إلى حيلة ذكية لاستفزاز المنتخب الفرنسي في عقر داره، فقبل ساعات فقط من لقاء البلدين في مونديال كأس العالم في قطر، اشترت الصحيفة مساحات إعلانية ضخمة على برج إيفل.

The Sun takes over Paris ahead of tomorrow’s epic World Cup clash and tells The French ‘It’s coming home’ pic.twitter.com/iq3UPvZkYv

— The Sun (@TheSun) December 9, 2022