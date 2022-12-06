إنسان تحقق المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022″

سلم معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022″ في مسار تفعيل العمل التطوعي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” لحصولها على المركز الأول، وتسلم درع التكريم أ. محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي رعاه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقاعة الأمير سلطان الكبرى 2022 في فندق الفيصلية ، لإعلان الفائزين في الموسم الثاني من الجائزة، تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

مبادرة وطنية محفزة

بدوره رفع أ.محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية شكره وتقديره، لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إطلاق هذه المبادرة الوطنية التي تعد محفزاً لممارسات العمل التطوعي لدى الأفراد والجهات، وإبراز المبادرات التطوعية المتميزة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، ومستهدفات الرؤية الوطنية التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياً.

وقال المحارب إن تجربة جمعية إنسان في العمل التطوعي، اعتمدت على مجموعة من المؤشرات التي تم إسنادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن أبرزها عدد المتطوعين، والساعات التطوعية، وفرص التطوع والعائد الاقتصادي من المشاركات التطوعية. وتفعيلاً لدور الجمعية في العمل التطوعي فقد عملت مبكراً على مأسسته وذلك بحصولها على المعيار الوطني السعودي للتطوع.

مبادرات وبرامج تطوعية

وأضاف المحارب أن جمعية إنسان نفذت العديد من المبادرات والبرامج التطوعية لنشر ثقافة العمل التطوعي، وإشراك الأبناء في الأعمال التطوعية، لتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني في نفوسهم ، وغرس عمل الخير في ذواتهم، ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى إشراك الموظفين والموظفات في عدد من الأعمال التطوعية ، ومن ضمنها مبادرة التبرع بالدم، ومبادرة “أنتم سعادتنا” التي تضمنت إقامة فعاليات متنوعة للمسنين. ومبادرة “نفخر بكم” احتفاء بأبناء شهداء الواجب، إضافة إلى مبادرة “بأيادي إنسان” لتشجير وغرس 2000 شتلة في شمال الرياض، تفاعلاً مع المبادرة الوطنية ” لنجعلها خضراء ” بمشاركة منسوبي وكشافة إنسان، وعدد من المتطوعين والمهتمين، وبالشراكة مع أمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إضافة إلى مبادرة نتائج الأداء، وهي مبادرة لتحفيز العاملين وبث روح المنافسة بين إدارات وفروع الجمعية.

دعم العمل التطوعي

وتابع أن “إنسان” حرصت على تحقيق التكامل بين الجمعيات الخيرية في العمل التطوعي من خلال مبادرة ” مُعِين التطوعية” التي أطلقتها الجمعية بمشاركة ١٣منظمة غير ربحية ” ، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض واستمرت لثلاثة أيام، وهدفت إلى دعم العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية، ونقل تجارب وممارسات جمعية “إنسان” للمنظمات الأخرى، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإدارة التطوع. وقد تم اختيار مبادرة مُعِين من قبل المعيار الوطني السعودي للتطوع لتضمينها في كتاب يضم أبرز التجارب الناجحة في العمل التطوعي.

وكشف المحارب أن إنسان حققت بنهاية شهر نوفمبر من العام ٢٠٢٢ عدد ٨٩٠ فرصة تطوعية ، وبلغ عدد المتطوعين ٢٤٧٠ متطوعاً، وعدد الساعات التطوعية ٣٤٨٣٣، حيث تسعى الجمعية إلى إتاحة وتنوع فرص التطوع بالجمعية، بحيث تكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع، والتي تساهم بفعالية لتحقيق احتياجات الأيتام وأسرهم من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع.