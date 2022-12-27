إنقاذ عين طفل اخترقها قلم رصاص في جدة

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر
نجح فريق طبي بمستشفى العيون بجدة في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد اختراق أداة حادة (قلم رصاص)، تسببت في انفجار في مقلة العين.
وجرى التعامل مع الحالة على الفور، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي تستدعي التدخل الجراحي العاجل.
وأوضحت صحة جدة أنه تم إجراء العملية الجراحية و إغلاق التمزق الحاصل في العين وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وتوجيه المريض للمتابعة في العيادات الخارجية.
يُذكر أن مستشفى العيون بجدة أجرى (6,159) عملية جراحية خلال الـ(9) أشهر الماضية، في حين بلغ عدد جراحات اليوم الواحد (6,069) عملية.