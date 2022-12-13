إيرانية تبكي على قبر ابنها عقب إعدامه

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أظهر مقطع فيديو والدة الشاب الإيراني مجيد رضا رهنورد، تبكي بعد إعدام ابنها وهي تهتف ضد خامنئي وتصفه بالقاتل وتقول إن حكمه باطل.
مقطع مصور لوالدة مجيد رضا الذي أعدمته السلطات الإيرانية صباح اليوم
#العربية pic.twitter.com/Ag23FQSWVaقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) December 12, 2022
وتوالت ردود الفعل الدولية على ثاني عملية إعدامٍ على ارتباطٍ بحركة الاحتجاجات في إيران، فيما أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن دهشته وشعوره بالفزع بعد إعدام ثاني المحتجين بإيران مجيد رضا رهنورد في أقل من ثلاثة أسابيع من اعتقاله.
وقال المجلس، في بيان له، إن إعدام مجيد رضا ينذر بالخطر على حياة بقية المحتجين المحكومين بالإعدام.
وأضاف المجلس: استخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين لا يتوافق مع الحق في الحياة.
إلى ذلك نددت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أن أحكام الإعدام هذه تظهر أن القيادة في إيران تخشى شعبها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، إن هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني مرتبط بالاحتجاجات، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها.
وحكم على مجيد رضا رهنورد (23 عاماً) بالإعدام لقتله بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسببه بجرح أربعة آخرين، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية. وأعدم شنقاً علناً في مشهد في شمال شرقي إيران.