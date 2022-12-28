Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثارت وفاته صدمة في مدينة ليون

إيراني ينهي حياته في نهر الرون بفرنسا للفت الانتباه إلى الاحتجاجات

2022-12-28 الساعة 5:24
إيراني ينهي حياته في نهر الرون بفرنسا للفت الانتباه إلى الاحتجاجات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تحقق السلطات الفرنسية في غرق رجل إيراني قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعتزم الانتحار؛ للفت الانتباه إلى القمع الوحشي للاحتجاجات في بلاده.

وعثر على محمد مرادي، 38 عامًا، في نهر الرون في فرنسا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بعد ما بدا أنه انتحار.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفراج عن أزمة الهلال: المصلحة العامة أكبر من أي شيء

Img

عودة حيواني باندا للصين بعد اغتراب 20 عامًا بأمريكا

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن خدمات الطوارئ تدخلت لكنها لم تتمكن من إنقاذه، وفي الوقت نفسه، وجدت مقطع فيديو على إنستغرام قبل ساعات من وفاته أعلن فيه أنه سيغرق نفسه لتسليط الضوء على قمع المتظاهرين في إيران بعد اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني، 22 عامًا، في الحجز.

وقال مرادي: عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد مت، أود أن أسلط الضوء على الشرطة التي تهاجم الناس والتي تفقدنا الكثير من الأبناء والبنات، علينا أن نفعل شيئًا.

وتابع: قررت أن أنتحر في نهر الرون، إنه تحد لإظهار أننا، الشعب الإيراني، سئمنا للغاية من هذا الوضع.

وقال ممثلو الادعاء في ليون إنهم بدأوا تحقيقًا؛ للتحقق من نظرية الانتحار في ضوء الرسائل التي نشرها الشخص المعني على الشبكات الاجتماعية والتي يعلن فيها عن نيته الانتحار.

صدمة في المدينة 

وقد صدم الحادث مدينة ليون في فرنسا، حيث نُظمت مسيرة صغيرة لإحياء ذكرى مرادي على ضفاف نهر الرون يوم الثلاثاء.

وتُركت الشموع وأكاليل الزهور على سور ضفاف النهر، وقد قال تيموثي أميني، من الجالية الإيرانية المحلية: مات مرادي ليوصل صوت الثورة في إيران وهو صوت لا تنقله وسائل الإعلام الغربية.

إيراني ينتحر غرقًا في فرنسا للفت الانتباه إلى الاحتجاجات  (1)

من هو محمد مرادي؟

وفقًا للعديد من أعضاء الجالية الإيرانية، فقد كان مرادي طالبًا جامعيًا يدرس التاريخ وعمل في مطعم، وعاش في ليون مع زوجته لمدة ثلاث سنوات.

وقالت زوجته ليلي: كان يأمل في أن تكون وفاته عنصرًا آخر لوسائل الإعلام الغربية والحكومات لدعم الثورة الجارية في إيران، موته لم يكن انتحارًا بل تضحية من أجل الحرية، على حد وصفها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف