اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول مبتكرة

وقعت “سابك”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الكيماويات المتنوعة، اليوم الخميس، اتفاقية تطوير مشترك مع شركة أرامكو السعودية، وشركة “بي كيه إن أورلن”، أكبر مجموعة للطاقة في بولندا، من أجل التقييم المشترك للجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة مشروع إنتاج بتروكيماويات بمدينة (غدانسك) في بولندا.

حلول مبتكرة

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي المكلف في “سابك” المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، أن مكانة الشركة وحضورها العالمي في قطاع الكيماويات أسهم في تقديم حلول مبتكرة تركز على الزبائن في أوروبا والعالم، مشيراً إلى أن اتفاقية التطوير المشترك وضعت اللبنات الأولى نحو شراكة محتملة مع (أرامكو) و (بي كيه إن أورلن) في مجال إنتاج البتروكيماويات.

وتهدف الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة إلى تقييم إمكانات التطوير المشترك لمجمع بتروكيماويات في مدينة (غدانسك) البولندية.