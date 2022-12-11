احتساب الدقائق المهدرة بمباريات دوري روشن على غرار مونديال قطر

كشفت تقارير إعلامية أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف تُطبق نظامًا جديدًا يحتسب كل الدقائق والثواني المهدرة في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين على غرار ما يحدث حاليًّا في مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

قرار جديد بـ دوري روشن

وأفاد الإعلامي عبدالرحمن مشبب، من صحيفة “الرياضية”، أن لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي ستطبق الوقت الفعلي للمباريات وهو نظام يحتسب كل الدقائق والثواني المهدرة خلال علاج اللاعبين أو الاحتفال بالأهداف أو أثناء إجراء عملية تبديل اللاعبين، كما يحدث في مباريات مونديال قطر حاليًّا.

وذكر مشبب أن القرار سوف يُطبق بداية من مباريات الجولة التاسعة التي تنطلق مساء الخميس المقبل.

وكان الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا أكد أنه تم تطبيق تقنية احتساب الوقت الفعلي في مونديال قطر منعًا لإهدار مزيد من الوقت والتركيز على لعب كرة القدم.

يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين سوف تنطلق بداية من يوم الخميس المقبل بعد إيقاف الدوري لمدة شهرين، بسبب تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في مونديال قطر.