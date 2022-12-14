احتساب دقائق اللعب الفعلية رسميًا بـ دوري روشن على غرار المونديال

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قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق دقائق اللعب الفعلية على غرار ما تم العمل به في كأس العالم FIFA قطر 2022.
وذكرت اللجنة أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية بمباريات المونديال، جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سوف يقوم بإعلان الوقت بدل الضائع في مباريات دوري روشن.
وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.
ووجهت لجنة الحكام تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.
وكان الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا أكد أنه تم تطبيق تقنية احتساب الوقت الفعلي في مونديال قطر منعًا لإهدار مزيد من الوقت والتركيز على لعب كرة القدم.
يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين سوف تنطلق بداية من يوم الغد الخميس المقبل بعد إيقاف الدوري لمدة شهرين، بسبب تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في مونديال قطر.