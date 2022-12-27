ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار ناقلة جنوب إفريقيا لـ18 شخصًا

قال مسؤولون في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى انفجار ناقلة غاز في جوهانسبرج ارتفع إلى 18 شخصًا، فيما وعد رئيس الدولة، سيريل رامافوزا، بدعم المتضررين من الانفجار.

تبعات الانفجار

وبحسب وكالة رويترز، فقد أدى الانفجار إلى تدمير منزلين وعدة سيارات وأصاب العشرات على بعد 500 متر من مكان الحادث بجروح تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة، كما أدى أيضًا إلى الإطاحة بسقف قسم الطوارئ في مستشفى تامبو التذكاري.

اشتباه في القتل العمد

واشتعلت النيران في الناقلة تحت جسر في ضاحية بوكسبورغ، وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عمد.

وقالت وزارة الصحة إن من بين القتلى الـ18، تسعة من العاملين في مستشفى تامبو ميموريال، ومن الضحايا أيضًا عدد من المرضى وأطفال في المستشفى.

وقال الرئيس رامافوزا: قلوب الأمة مع كل من تضرر من هذا الحادث المدمر، متابعًا: بينما ننتظر نتيجة التحقيقات في هذه المأساة، فإن هذا الحادث يجب أن يظهر دعمنا جميعًا للضحايا بجانب العناية الواجبة بهم.

ويُذكر أن جنوب إفريقيا قد شهدت كارثة أخرى هذا العام، وتحديدًا في إبريل الماضي، وهي فيضانات كوازولو ناتال وإيسترن كيب.

وكان قد قُتل 459 شخصًا واضطر أكثر من 40 ألفًا إلى مغادرة منازلهم على مدى أسبوع في شهر أبريل الماضي، كما تم إغلاق ميناء ديربان أحد أكثر موانئ جنوب إفريقيا حركة.

وكلفت الفيضانات الدولة خسائر تُقدر بنحو 3 مليارات دولار.