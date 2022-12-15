استشاري: أفضل الأطفال وأذكاهم من لا يستخدمون الأجهزة اللوحية

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كشف الدكتور فؤاد الغامدي استشاري أعصاب الأطفال، العمر المناسب للأطفال لاستخدام الاجهزة الذكية، داعيًا الأسر إلى تأخير استخدامها لأكثر فترة ممكنة.
د. فؤاد الغامدي – استشاري أعصاب الأطفال يكشف العمر المناسب للأطفال لاستخدام الاجهزة الذكية.. لا تتخطوا هذه الفترة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kG0kXPqHTaقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 15, 2022
وأوضح الغامدي في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع على “روتانا خليجية”، أن ضرر الأجهزة اللوحية والذكية أكبر من التليفزيون، والأفضل تقليلها وتأخير استخدامها بقدر المستطاع.
ولفت إلى أن أفضل الأطفال وأذكاهم اجتماعيًا وتعليميًا هو الطفل الذي لا يستخدم الإلكترونيات والأجهزة اللوحية، موضحًا أن الطفل مثل “العجينة اللينة” التي يمكن تشكيلها أو تأسيسها وإعادة صناعتها.
وشدد على ضرورة اختلاط الطفل مع الآخرين والأشخاص الجيدين في محيطه الذي يستطيع أن يتعلم منهم، حتى لا يكتسب ويقلد عادات سيئة دخيلة على المجتمع من أشخاص ودول أخرى عند مشاهدته لهم من الأجهزة الإلكترونية.
وأوصى الغامدي “كلما استطعنا تأخير استخدام الإلكترونيات وقللنا فترتها الزمنية كلما كان ذلك أفضل للطفل، وإذا تم الوصول إلى النقطة صفر فهذا الأفضل بكثير”.