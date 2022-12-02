استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية في المراهقة

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية
أكد المختص النفسي مشعل الحارثي، أن الحماية الزائدة للأبناء خلال التربية تدخل بعضهم في مشاكل نفسية في سن المراهقة.
فيديو | المختص النفسي مشعل الحارثي: الحماية الزائدة للأبناء خلال التربية تدخل بعضهم في مشاكل نفسية في سن المراهقة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VANqwC3Lyaقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
وشدد الحارثي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، على ضرورة زيارة العيادات المختصة والمستشفيات المختصة، حيث يوجد نحو 21 مستشفى مختصًّا وعيادة مختصة في المملكة.
لفت الحارثي إلى أن هناك الكثير من الحالات التي لا تؤمن ولا تعترف بالمرض النفسي ولا الأعراض المصاحبة له، مثل الاكتئاب، والهلع، والتوتر، والاضطرابات النفسية، وغيرها من الأعراض.
أضاف الحارثي، أنه يواجه خلال عمله في مجال مكافحة الإدمان حالات كثيرة نتيجة سوء استخدام العقاقير، وعدم اعترافهم بالمرض النفسي، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أمراضًا تكون متأصلة وراثيًّا في الأسرة.
تعتبر الأمراض النفسية من الأمراض الخطيرة للغاية، والتي تصيب الكثير من الأشخاص كما أنها أصعب وأشد من الأمراض الجسدية؛ وذلك لارتباطها الكبير بدماغ الشخص، وهناك العديد من أنواع هذه الأمراض والذي يجعل البعض يريد معرفة أشد أنواع المرض النفسي.
تعرف الأمراض النفسية باسم الاضطرابات العقلية، وهي الأمراض التي تؤدي إلى حدوث تغير كبير في تصرفات الشخص وكذلك في نفسيته ووظائفه المعرفية وما يقوم به مع الآخرين.
وتؤدي الأمراض النفسية إلى صعوبة سيطرة الشخص على تصرفاته وحدوث بعض الخلل وعدم القدرة في السيطرة على المشاعر.
هذا قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض النفسية والسلوكية الغريبة، والتي تؤثر بشكل سلبي على حياة الفرد سواء كان في عمله أو دراسته أو علاقاته مع الناس.
وتختلف الأعراض التي تظهر على الشخص عند الإصابة بأي نوع من هذه الأنواع عن الأعراض الأخرى لبعض الأمراض.
ويتم تشخيص الشخص إذا كان مصابًا باضطرابات نفسية أم لا من قبل الطبيب المختص في مثل هذه الأمور.