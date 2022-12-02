استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية في المراهقة

أكد المختص النفسي مشعل الحارثي، أن الحماية الزائدة للأبناء خلال التربية تدخل بعضهم في مشاكل نفسية في سن المراهقة.

وشدد الحارثي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، على ضرورة زيارة العيادات المختصة والمستشفيات المختصة، حيث يوجد نحو 21 مستشفى مختصًّا وعيادة مختصة في المملكة.

الاضطرابات النفسية

لفت الحارثي إلى أن هناك الكثير من الحالات التي لا تؤمن ولا تعترف بالمرض النفسي ولا الأعراض المصاحبة له، مثل الاكتئاب، والهلع، والتوتر، والاضطرابات النفسية، وغيرها من الأعراض.

أضاف الحارثي، أنه يواجه خلال عمله في مجال مكافحة الإدمان حالات كثيرة نتيجة سوء استخدام العقاقير، وعدم اعترافهم بالمرض النفسي، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أمراضًا تكون متأصلة وراثيًّا في الأسرة.

الأمراض النفسية

تعتبر الأمراض النفسية من الأمراض الخطيرة للغاية، والتي تصيب الكثير من الأشخاص كما أنها أصعب وأشد من الأمراض الجسدية؛ وذلك لارتباطها الكبير بدماغ الشخص، وهناك العديد من أنواع هذه الأمراض والذي يجعل البعض يريد معرفة أشد أنواع المرض النفسي.

اضطرابات عقلية

تعرف الأمراض النفسية باسم الاضطرابات العقلية، وهي الأمراض التي تؤدي إلى حدوث تغير كبير في تصرفات الشخص وكذلك في نفسيته ووظائفه المعرفية وما يقوم به مع الآخرين.

وتؤدي الأمراض النفسية إلى صعوبة سيطرة الشخص على تصرفاته وحدوث بعض الخلل وعدم القدرة في السيطرة على المشاعر.

هذا قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض النفسية والسلوكية الغريبة، والتي تؤثر بشكل سلبي على حياة الفرد سواء كان في عمله أو دراسته أو علاقاته مع الناس.

‏الأعراض

وتختلف الأعراض التي تظهر على الشخص عند الإصابة بأي نوع من هذه الأنواع عن الأعراض الأخرى لبعض الأمراض.

ويتم تشخيص الشخص إذا كان مصابًا باضطرابات نفسية أم لا من قبل الطبيب المختص في مثل هذه الأمور.